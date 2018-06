Abertura oficial do Bud Basement POA no Cais Mauá ocorre nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), o Bud Basement POA abre as suas portas ao público no Cais Mauá. Para dar início às atividades, a modelo, atriz e DJ Pathy Dejesus foi convocada para animar a torcida brasileira.

Além de Pathy, o evento de abertura do Bud Basement POA também vai contar com a presença de Pic Schmitz, com o melhor do house music, Lacet, com hip hop, e Johnny 420, que entra com as mais pedidas de todos os estilos musicais.

Da passarela para as pistas

Pathy Dejesus nasceu em São Paulo e se tornou uma modelo de grande sucesso nacional e internacional. Sua beleza exótica e carisma levaram a modelo para Milão, Paris, Nova York, Miami, Santiago e Buenos Aires.

Já estrelou diversas campanhas publicitárias em revistas como: Elle, Vogue, Marie Claire, Nova, Raça e Corpo a Corpo. Como atriz, participou de três novelas e segue fazendo aparições em séries.

Em seus dias de folga, Pathy se dedica a outras duas paixões: futebol e música. Tanto que, em seus momentos de lazer, ela pode ser facilmente vista em algum estádio de futebol ou elaborando pick ups.

Serviço

O que: Abertura oficial – Inauguração Bud Basement

Quando: 15 de junho (sexta-feira)

Onde: Porão POA Bud Basement – Cais Mauá – Avenida Mauá, 1050, Pavilhão A7, Porto Alegre

Horário: 22h

Ingressos: Ingressos: R$ 40 – R$ 80 – www.ingressorapido.com.br.

