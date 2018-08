“Abigeato e Saúde Pública: riscos envolvidos em um crime multifatorial” é o tema que a Dra. Aline Rodrigues, participante do Fórum Crimes no Campo apresentará durante a Expointer 2018 que inicia na próxima semana no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio-RS.

O abigeato nos últimos anos tornou-se um problema muito grande para os pecuaristas no Estado do Rio Grande do Sul, levando a Secretaria da Segurança Pública a criar Delegacias especializadas para tratar a questão. Segundo a Dra. Aline, médica veterinária da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Porto Velho/RO, que vem especialmente para participar do painel, a desinformação é um fator que merece uma atenção das autoridades pois, segundo ela, muitas pessoas não sabem como adquirir produtos confiáveis e seguros. O consumo de produtos de origem animal sem serviço de inspeção oficial, ou seja, produtos clandestinos representa risco à população na medida em que não se sabe a procedência desse produto, a forma de obtenção, as condições de saúde do animal que originou ou as condições em que foi obtido. Isso pode gerar o aparecimento de zoonoses transmitidas por alimentos, toxinfecções alimentares e intoxicações.

A médica veterinária salienta que o consumidor é o elo mais forte desse consumo e sempre deve solicitar informações sobre a procedência da carne nos locais de compra exigindo a comprovação da regularidade do produto por serviço de inspeção oficial, visualizando os carimbos oficiais na carne in natura, ou nas embalagens nos rótulos dos cortes cárneos, do contrário deve se recusar a adquirir um produto clandestino independente do valor que este é ofertado.

O Fórum Crimes no Campo é promovido pela Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul (SOVERGS), em parceria com as Secretarias da Segurança Publica e da Agricultura do Estado do RS, o Sistema Farsul e a Rede Pampa. Será no dia 28 de agosto, durante a Expointer, sendo aberto ao público. O evento terá início às 15 horas na Casa da Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil.

