AbiogÃ¡s pretende aumentar o consumo de biometano para 32 milhÃµes de mÂ³ por dia

“Integrar diferentes setores e transformar o biometano em negócio” é um dos principais objetivos da Abiogás (Associação Brasileira de Biogás) de acordo com o conselheiro administrativo Maurício Cótica. Desde a sua fundação em 2013, a Associação atua como um canal de interlocução entre mercado, sociedade civil e órgãos e autarquias. Cótica apresenta durante o 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano o panorama nacional do combustível, no UCS Teatro, em Caxias do Sul.

Dentre os parceiros da Abiogás estão fabricantes de equipamentos, empresas que geram energia, empreendimentos de advocacia e outros que desenvolvem projetos na área. “Unidos com todo este conjunto pretendemos transformar esses combustíveis sustentáveis em commodities”, afirma Cótica.

Em 2012, quando movimentos começaram a trazer patamares voltado ao setor, um relatório começou a ser desenvolvido. O objetivo do País, segundo o conselheiro administrativo da Abiogás, era que o biometano fosse o mais parecido possível com o gás natural.

“Hoje já possuímos usinas que funcionam como negócio e com qualidade. Já temos tecnologias, só precisamos desenvolver o combustível como mercado”, pontua o conselheiro da Abiogás. Só ano passado, o Brasil registrou 41% de energias renováveis na matriz energética.

O Ministério de Planejamento prevê um crescimento três vezes maior no consumo de energia até 2050, e com isso, o intuito da Abiogás é fornecer uma produção diária de 500 metros cúbicos por dia em 2018, 10 milhões em 2025 e 32 milhões de metros cúbicos de produção por dia até 2030. “Enxergaremos os desafios e trabalhando juntos alcançaremos as nossas metas”, afirma

Comentários