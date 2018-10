Ainda restam mais de R$ 1 bilhão do Abono Salarial ano-base 2016, disponibilizado para 1,85 milhão de trabalhadores brasileiros – o que corresponde a 7,56% do total de pessoas com direito ao recurso. Os beneficiários têm até o dia 28 de dezembro para procurar uma agência bancária e sacar o dinheiro. Inicialmente, o prazo-limite era 29 de junho, mas o governo federal optou pela prorrogação.

