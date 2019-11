Abordagens dos anos 90 na literatura brasileira , domingo (03), 17h, na Sala Noé de Mello Freitas no CCCEV

O escritor pernambucano radicado em São Paulo Alex Bezerra de Menezes e o jornalista e escritor porto-alegrense Caco Belmonte conversam com o público sobre as abordagens dos anos 1990 na literatura brasileira e contam por que criaram histórias ambientadas naquela década, em seus romances e contos. O encontro tem mediação do jornalista e professor Lucas Colombo. Durante a conversa, Caco e Alex podem ler trechos de seus romances e contos em que observam traços dos anos 1990 e relembrar costumes e produtos que todos tínhamos naquele tempo.

Após o encontro, Alex Bezerra de Menezes autografa seu livro Depois do fim (Editora Simonsen), às 18h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.