O aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram legalizados na Irlanda do Norte na noite desta segunda (21) por decisão do Parlamento britânico, após superar uma última tentativa simbólica de oposição, lançada por deputados da Assembleia regional norte-irlandesa. Sem Executivo regional desde 2017, os temas cotidianos da Irlanda do Norte são geridos em Londres.