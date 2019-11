Abre nesta sexta-feira (15) o Seminário A Arte de Contar Histórias

O 12º Seminário A Arte de Contar Histórias abre nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, às 19h, no Auditório do Memorial do RS, com apresentação do Grupo Vivapalavra de Poesia, com Erika Borba e Thamires Trindade, do movimento Meninas Crespas, da Restinga. O seminário tem idealização, curadoria e mediação do autor, ilustrador, arte-educador, especialista em literatura infantil e juvenil Celso Sisto. A palestra de abertura será com a escritora carioca Sonia Rosa, professora, contadora de histórias e orientadora educaional, que fala sobre o tema Por uma literatura antirracista.

O evento será realizado de 15 a 17 de novembro, com oficinas e mesas-redondas, no auditório da Livraria Paulinas, e sessões de histórias no Teatro Carlos Urbim. Um dos destaques da programação infantojuvenil da 65º Feira do Livro de Porto Alegre é a participação do carioca José Mauro Brant, ator, cantor, autor, contador de histórias e diretor de óperas e espetáculos musicais, como convidado especial do 12º Seminário A Arte de Contar Histórias, no dia 17 de novembro. Nos dias 16 e 17, além de José Mauro Brant, ministram oficinas e participam de mesas-redondas e de sessões de histórias Penélope Martins, Eleonora Medeiros e Elisa Lucas.