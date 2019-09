ABRH-RS divulga os vencedores dos prêmios Top Ser Humano 2019 e Top Cidadania 2019

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2019 e o Top Cidadania 2019, reconhecidos como cobiçadas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 46 premiados – 37 no Top Ser Humano e 9 no Top Cidadania. Durante a cerimônia de premiação, que ocorre no dia 2 de outubro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, o diretor-geral da ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels e Yoo2, Alexandre Gehlen será homenageado como Personalidade Top Ser Humano 2019. A Unimed Noroeste/RS, agraciada no Top Ser Humano, e o Banco de Alimentos de Porto Alegre, premiado no Top Cidadania, serão condecorados também com o Prêmio Mérito, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos.

Para a presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino Corrêa, as premiações disseminam práticas de excelência no cenário corporativo que estimulam a qualidade de vida dos colaboradores, além de incentivar ações inovadoras de gestão de pessoas. “Propor iniciativas como os cases vencedores do Top Ser Humano e do Top Cidadania agregam valor às organizações e à sociedade, tendo em vista que profissionais valorizados aumentam a produtividade, além de compreender e abraçar o propósito e a cultura empresarial”, afirma Crismeri. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha.

Personalidade Top Ser Humano 2019

A ABRH-RS homenageia como a Personalidade Top Ser Humano 2019, o diretor-geral da ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels e Yoo2, Alexandre Gehlen. A distinção será concedida pela atuação de sucesso na trajetória de liderança na organização, que transformou em referência no segmento. “O Personalidade Top Ser Humano é a distinção de liderança íntegra que enaltece as pessoas e credita no fator humano um importante quesito para evolução empresarial. Gehlen, que fundou a o grupo em 1999, enquadra-se perfeitamente nesta posição, pois ao longo da trajetória empreendedora estruturou 40 hotéis e gere equipes espalhadas pelo Brasil e no Exterior que possibilitam disseminar um padrão de atendimento com qualidade, conforto e inovação aos clientes, unificando uma clara cultura empresarial, denominada Jeito de Ser ICH, baseada em valores que contribuem com o crescimento do negócio”, relata a presidente da ABRH-RS.

Gehlen é administrador de empresas com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e com especialização em Hotelaria pela Escola Castelli, em Canela (RS). Concluiu sua formação em Hotelaria com estágios na Áustria e na Alemanha. Iniciou a atuação no ramo hoteleiro em 1989 e, dez anos depois, criou a ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels, Yoo2 e em breve a bandeira hi!, na qual atua como Diretor-geral. Paralelamente atua como presidente do Conselho de Administração do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e já atuou também como presidente da Visão – Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias -, vice-presidente de Tecnologia da Informação do FOHB e como presidente do Conselho de Administração da Gramadotur.

Vencedores do Prêmio Top Ser Humano 2019

Categoria Organização – Case vencedor

AGCO do Brasil – CoLab: Laboratório Colaborativo dos Estagiários da AGCO

Auxiliadora Predial Ltda. – Team Coaching: O coaching de equipes como ferramenta de desenvolvimento

Banrisul – Programa de Formação Banrisul: valorizando pessoas, compartilhando conhecimentos, construindo carreiras

Bruning Tecnometal – Programa de Estágio Bruning Tecnometal – Novas Perspectivas para o Desenvolvimento

Celulose Irani S/A – Programa SUPERA – o jeito IRANI de gerenciar competências e resultados

Centro Clínico Gaúcho – O empoderamento das lideranças através da gestão compartilhada CCG

Docile Alimentos – Coaching Sistêmico de Times: uma prática transformacional da liderança para a alta performance

Empresas Randon – Randon ExO – a disrupção para transformar a cultura por meio das pessoas

GKN do Brasil – Programa Gente que Faz GKN – Cultura do reconhecimento

Grupo RBS – Conexões: A rede interna em movimento para a transformação da RBS

Grupo SABEMI – Programa Integrar: Sua Carreira na SABEMI começa aqui!

Hospital de Caridade de Ijuí – Qualidade de vida no trabalho como estratégia de cuidado, engajamento e transformação

Hospital de Clínicas de Passo Fundo – Programa Sentir

Hospital Moinhos de Vento – O papel do líder na estratégia de comunicação

Hospital São Lucas da PUCRS – Pit Stop das Rop’s: Circuito do Conhecimento – Uma Nova Abordagem de Capacitação

HT Micron Semicondutores SA – Aprendendo do outro lado do mundo – Capacitação na Coreia do Sul

ICH Administração de Hotéis – Jeito de Ser ICH

Imunosul – Desafio-Chave – melhorias contínuas

InBetta – Consultoria Interna: Uma interação além das fronteiras do RH, conectando pessoas e resultados!

KingHost – GoKING

LAMACHIA Advogados Associados – Tradição e Inovação: Consolidando Resultados por meio da Gestão de Pessoas

Lojas Lebes – Natalzão dos Sonhos Lebes: uma cultura inspiradora que engaja pessoas

Maiojama Empreendimentos Imobiliários Ltda – RH nas Obras: Ajuste de comunicação e Cultura na Maiojama

Metadados – Força Tarefa

Oniz Distribuidora Ltda – Trilhas de Conhecimento como propulsora da nova Cultura Organizacional

Portocred SA Crédito, Financiamento e Investimento – Gestão da Mudança: reinventando o jeito Portocred de ser

Rede de Saúde Divina Providência – Projeto Qualidade de Vida do Cuidador através das Práticas Integrativas e Complementares

Senac-RS – Cultura Senac-RS: Minha vida é mudar vidas

SLC Máquinas – Programa Mentoring Técnico

STIHL – Ideia Plus: Valorizando a capacidade intelectual dos nossos colaboradores

Unimed Litoral Sul/RS – Programa Viver Bem

Unimed Noroeste/RS – Gestão do Clima Organizacional: prática estratégica para o desenvolvimento corporativo

Unimed Vale do Sinos – Engajamento dos profissionais para a segurança do paciente

Categoria Conhecimento – Case vencedor

Claudia Vergara – O engajamento ao trabalho em profissionais em Recursos Humanos

Mateus Dalmoro – Estruturando um Plano de Capacitação por Competências (PCComp) em uma Instituição Federal de Ensino Superior

Matheus Felipe – Melhores à diversidade? Análise sobre o posicionamento comunicacional das 5 melhores empresas para trabalhar, da GPTW Brasil

Sheila Sampaio – Relações interpessoais nas organizações: a Inteligência Espiritual como potencial para auxiliar os líderes nesse processo

Vencedores do Prêmio Top Cidadania 2019:

Categoria Organização – Case vencedor

Banco de Alimentos de Porto Alegre – Oficina do sabor e o impacto nutricional na saúde dos idosos

Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais (CISFPS) – Centro de Inovação SESI: desenvolvimento soluções inovadoras em Fatores Psicossociais para a indústria brasileira

Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS – Banco de Vestuários da FIERGS

Rede MARISTA – Projeto Laços: Fortalecendo Vínculos com as Unidades Sociais da Rede Marista

Sesc Comunidade – Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos: uma experiência junto a entidades sociais atendidas pelo Programa Mesa Brasil Sesc

Sesc/RS – Programa Sesc Envolva-se: promovendo a Sustentabilidade e a Geração de Trabalho e Renda

SOPRANO – Programa RECRIAR

Unicred Porto Alegre – A Doação como Promoção da Vida

Categoria Conhecimento – Case vencedor

Luziane Carvalho – MEU EU: um documentário poético que aborda a perspectiva dos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista sobre a vida

