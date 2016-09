ABRH-RS divulga os vencedores dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2016

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2016 e o Top Cidadania 2016, reconhecidos como uma das mais cobiçadas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. Serão, ao todo, 34 premiados – 28 no Top Ser Humano, e seis no Top Cidadania. Também será homenageado durante a cerimônia de premiação o diretor-presidente da Stemac, Jorge Luiz Buneder, como Personalidade Top Ser Humano. A empresa agraciada no Top Ser Humano, Indústria de Plásticos HERC, será condecorada também com o Prêmio Mérito, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, não necessariamente consecutivos. A cerimônia de premiação será realizada no dia 27 de setembro, às 20h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Para o presidente da ABRH-RS, Orian Kubaski, o Top Ser Humano e o Top Cidadania formam uma marca que consagra empresas, organizações e pessoas que sabem como fazer gestão de pessoas. “A distinção colabora para o aprimoramento da qualidade de vida das pessoas e do desempenho profissional”, afirma Kubaski. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha.

Personalidade Top Ser Humano 2016

A ABRH-RS, homenageia como a Personalidade Top Ser Humano 2016, o diretor-presidente da STEMAC, Jorge Luiz Buneder. A distinção será concedida por sua atuação como líder na promoção de ações voltadas para uma melhor Gestão de Pessoas e pelo constante apoio ao desenvolvimento humano dentro da organização. Para o presidente da ABRH-RS, Orian Kubaski, a escolha ressalta, além do ícone empresarial, a marca humanitária de Buneder. “Jorge Luiz Buneder é um grande líder e a sua atuação contribuiu para o desenvolvimento e reconhecimento mundial da STEMAC. Além disto, está à frente de diversos trabalhos filantrópicos com o objetivo de dar novas chances para as pessoas. Alguém com a história de Buneder é, extremamente, merecedor do Personalidade Top Ser Humano”, justifica.

Buneder assumiu a direção da, então, importadora de peças e acessórios de automóveis, Sociedade Técnica de Máquinas e Acessórios – STEMAC, em 1964, com 18 anos. Em apenas três anos, ele assumiu a presidência e ficou até , após 52 anos. Mediante o trabalho exercido, Buneder levou a STEMAC à liderança nacional do segmento de Grupos Geradores, posição que ocupam há 20 anos. Buneder acredita que o empresário, verdadeiramente, engajado e comprometido com a área de responsabilidade social, deve atuar proativamente, não como uma simples formalidade empresarial focada no marketing da empresa. Sua atuação marcante em iniciativas sociais em nosso Estado, já lhe renderam diversas distinções, entre elas como Empresário do Ano pela AGAS, e agora o Top Ser Humano, da ABRH-RS.

OS VENCEDORES DO TOP SER HUMANO 2016

Categoria Organização – Case vencedor

AESC – Hospital Mãe de Deus – Geração de Soluções: Pensando e realizando juntos. Ideias e soluções inovadoras alinhadas às estratégias da Instituição.

Auxiliadora Predial – Juntos Somos Ainda Mais – a comunicação interna como ferramenta de sinergia entre os negócios.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A – Programa de Instrutoria Interna: construção e transferência do conhecimento.

Celulose Irani – Escola de Resinagem.

Centro Clínico Gaúcho – Transformando Valores: 0% de discriminação e 100% de inclusão.

CIGAM Software Corporativo SA – Gestão de carreiras: uma responsabilidade mútua.

Colégio Marista Rosário – Comunicação Interna: fortalecendo o sentimento de pertença no Colégio Marista Rosário.

Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial – Negócios e RH, uma parceria sustentável.

Eaton LTDA – Projeto New Sic.

Grendene S/A – Faça Parte da Grendene, o passo certo para uma carreira de Sucesso.

Grupo Sabemi – EAD no Grupo Sabemi: uma nova arquitetura de aprendizado para equipe de vendas.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Distinção por Tempo de Serviço: valorização e reconhecimento aos funcionários do HCPA.

Hospital Ernesto Dornelles – Incluir para Desenvolver.

Hospital Moinhos de Vento – Investimento nos talentos internos. O Hospital Moinhos de Vento fortalecendo a sua cultura e valores, possibilitando o desenvolvimento e o crescimento de seus colaboradores.

Indústria de Plásticos HERC – Gestão de clima como ferramenta de evolução da empresa.

Lojas Pompéia – Programa de Formação de Líderes.

Melnick Even Incorporação e Construção – Programa de Desenvolvimento da Engenharia.

Safe Park – Projeto “Os caras”: Você é o “CARA”.

SLC Agrícola – Nosso Jeito de Ser.

STIHL Ferramentas Motorizadas LTDA – Programa de Aprendizes Stihl: formar profissionais, desenvolver pessoas.

Ticket Log – Escola de Líderes, Liderança na prática. Formação Preparatória.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – IntegraRH – Programa de Preparação do Ingressante.

Triunfo Concepa – Gestor ao seu dispor. Envolvimento que gera resultados.

Unimed Erechim – Programa Gestão & Ideias.

Unimed Noroeste/RS – Meu Setor Vale Ouro: reconhecendo pessoas para a sustentabilidade do negócio.

Unimed Porto Alegre – Programa Trajetória: um guia para a construção do futuro dos colaboradores da Unimed Porto Alegre.

Weatherford Ind. e Com. Ltda – Programa de Desenvolvimento Estratégico.

Categoria Conhecimento

Josiane Nunes Pinto – Fatores de Influência para o Engajamento no Trabalho.

OS VENCEDORES DO TOP CIDADANIA 2016

Categoria Organização – Case vencedor

Banco de Tecido Humano-Pele/Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais – Banco de Tecido Humano – Pele.

Eaton LTDA – Projeto Formare.

Fundação Francisco Xavier Kunst – Promovendo a Saúde Através do Esporte.

Melnick Even Incorporação e Construção – Projeto Praças.

SIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul – RS Contra Aedes.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – Programa Esporte Integral (PEI).

