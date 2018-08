ABRH-RS promove o 17º Fórum de Gestão de Pessoas em Novo Hamburgo

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promove a 17ª edição do Fórum de Gestão de Pessoas com a temática “Liderança em Tempos de Mudança”. O encontro acontecerá no dia 20 de agosto no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, a partir das 13h30. Os ingressos já estão disponíveis, em lote promocional, com a ABRH-RS e no local do evento.

O empresário e escritor, Roberto Shinyashiki, está confirmado como palestrante do Fórum. Autor best-seller, suas obras já venderam, aproximadamente, 8 milhões de cópias no mundo. Shinyashiki expõe, com base na sua trajetória empreendedora, lições e ensinamentos para contribuir com a busca pelo sucesso pessoal e profissional. “Um campeão planeja, decide e realiza, enquanto um perdedor reclama, acusa e dá desculpas”, afirma o palestrante.

Outra participação confirmada no evento é do CEO da Inova Consulting, da Inova Business School e da RWear, Luis Rasquilha. Possui formação em temas como Estratégia Disruptiva, Gestão Estratégica, Criatividade e Design Thinking, por universidades como Harvard Business School, Copenhagen Business School, e Stanford University. Autor e coautor de 18 livros técnicos sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação, Rasquilha possui experiência internacional de consultoria na Europa, África, EUA e América do Sul, tendo trabalhado como consultor de 10 das 50 empresas mais inovadoras do mundo.

A vice-presidente de Expansão da ABRH-RS, Simone Kramer, ressalta que o objetivo do encontro é contribuir na disseminação de conteúdos e informações sobre o mercado de trabalho, com foco na gestão de pessoas. “O Fórum de Gestão de Pessoas é direcionado para gestores, líderes, consultores, empresários e profissionais da área de Recursos Humanos e, com isto, busca agregar tendências e práticas inovadoras para desenvolvimento do setor”, justifica Simone.

Mais informações acerca do evento no site abrhrs.org.br, pelo telefone (51) 3254.8254 ou pelo e-mail eventos@abrhrs.org.br.

