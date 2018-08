Abrigo Beneficente Monsenhor Felipe Diel completa 50 anos dedicados a atender pessoas em situação de vulnerabilidade

Para festejar o cinquentenário, a Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, mantenedora do Abrigo Beneficente Monsenhor Felipe Diel , fará comemorações. Na quarta-feira, 15 de agosto, a partir das 15h30min, haverá uma cerimônia comemorativa no Salão Paroquial do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes com a presença de autoridades, convidados, membros da Irmandade, voluntários, assim como de usuários do Albergue. Na ocasião, haverá o descerramento de placa histórico dos 50 anos de atividades e apresentação musical do “Grupo Musical Ilê Mulher”.

Mas nem tudo é festa neste mês de aniversário do Albergue, que recentemente realizou outras atividades, como o brechó solidário e o galeto festivo, a fim de angariar verba para ser revertida ao atendimento dos usuários. Iniciativas que visam auxiliar na restauração da estrutura do Albergue, que precisa de muitos reparos, além de melhoria na acessibilidade, uma vez que desde a década de sessenta recebe pessoas em situação de rua, em tratamento médico, vítimas de violência familiar e migrantes, proporcionando bem-estar social e perspectiva de mudança. Atualmente, até 205 pessoas são atendidas por noite e contam com alimentação, cuidados de higiene pessoal, encaminhamento para serviç ;os da comunidade como confecção de documentos, tratamento de saúde e fornecimento de passagens. O Abrigo também oferece palestras e orientações de autoestima, saúde e convívio social.

A Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, mantém parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC, mas suas principais dificuldades são estruturais, pois o prédio tem 50 anos.

