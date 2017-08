Abrindo a caixa-preta

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) vai revelar, em breve, altos salários da turma da toga em todo o País. Expirou ontem o prazo para os tribunais enviarem ao órgão os valores dos vencimentos, conforme determinação da presidente do órgão, ministra Cármen Lúcia. Procurado pela Coluna, o CNJ informou que, por ora, “não há novidades”. A portaria Nº 63, assinada por Cármen Lúcia, prevê que, a partir de setembro, todos os tribunais do País encaminharão cópia dos contracheques em até cinco dias após o pagamento aos magistrados.

Super salários

Parado desde dezembro, o projeto que acaba com os super salários só deverá ser votado no plenário da Câmara dos Deputados em outubro. O texto foi aprovado pelo Senado há oito meses.

CAIXA preta 2

Continua a novela da Caixa, que evita revelar o quanto pagou de patrocínios para eventos nos últimos dois anos. Nem pela Lei de Acesso à Informação os dados passaram.

Dantas x Protógenes

O delegado licenciado Protógenes Queiroz, que tenta retornar à PF (Polícia Federal), foi condenado em primeira instância a dez meses de prisão em regime aberto, por caluniar o banqueiro Daniel Dantas. O processo teve por base o conteúdo de uma palestra de 2015 do então deputado federal Protógenes em São Caetano (SP), sobre a operação Satiagraha e o combate à corrupção.

Defesa

Protógenes, que atualmente mora na Suíça, rebate a sentença e cita que o juiz desconsiderou o fato de que à época ele era parlamentar federal, com imunidade. Diz que a sentença atropelou a jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A pena de prisão foi revertida em pagamento de 15 salários-mínimos a entidade beneficente de sua escolha.

Batalha baiana

Deputados peemedebistas já avisaram que condicionarão o apoio ao presidente Michel Temer à destituição do ministro tucano Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo. Não há dúvidas no Palácio do Planalto de que há o dedo do ex-titular da pasta, Geddel Vieira Lima, no pedido de guilhotina para Imbassahy. Isso tem a ver com a batalha baiana por holofotes e poder eleitoral no Estado.

Cobiça

Além da Secretaria de Governo, ocupada por Imbassahy, o PMDB passou a cobiçar nos últimos dias a chefia do ministério da Agricultura.

Temer segura

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deixou o cargo à disposição de Temer após a devastadora delação premiada do ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa. Temer o segura.

Multas & leniências

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) propõe em seu parecer da MP (medida provisória) 784 a destinação de recursos de multas e acordos de leniência para a educação e a saúde. A medida, já em vigor, ampliou os poderes punitivos do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários no caso de infrações administrativas.

Críticas

A MP, que aumentou de R$ 250 mil para R$ 2 bilhões o valor das multas que poderão ser aplicadas às instituições financeiras, tramita sob duras críticas. O texto prevê a possibilidade de assinatura de acordos de leniência sem a participação do Ministério Público.

Câmara trava

Mais de 1,5 mil pessoas assinaram no domingo, na avenida Paulista, o abaixo-assinado em apoio à PEC (proposta de emenda à Constituição) 412, que dá autonomia à PF. O documento já chega a 500 mil rubricas. Os delegados pressionam a Câmara a votar a proposta, parada na Casa.

ACM

Fufam os tambores dos terreiros e os coros das Igrejas para o 4 de setembro em Salvador n(BA), quando os baianos homenageia ACM (Antônio Carlos Magalhães), que completaria 90 anos.

Google-aula

Presidente do Google no Brasil, Fabio Coelho ministra hoje uma aula inaugural para os alunos da universidade Estácio de Sá no campus Tom Jobim, na Barra da Tijuca (Zona Oeste do Rio de Janeiro), com transmissão ao vivo.

Ponto Final

“No PTB, defendemos a privatização das estatais, pois quanto maior o Estado, mais corrupto o governo. Nós não apadrinharemos estatólatras.” — Do presidente do PTB e ex-deputado mensaleiro Roberto Jefferson (RJ)

