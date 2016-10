Abrindo portas para fechar melhores negócios

Quantas vezes grandes oportunidades são perdidas por não se falar com a pessoa certa? Para esse tipo de situação, existe o Facilitador Empresarial, um novo profissional especializado em ajudar a entrar em contato com quem realmente interessa. Através de um network qualificado contando com grandes empresas e profissionais de peso, isto já é possível graças a Ochman Assessoria que se propõe a direcionar a pessoa ou setor mais indicado para falar exatamente o que precisa.

“O Paradigma nas relações de negócios deve ser quebrado com novas práticas de relacionamento”, atesta o empresário Mauro Ochman, diretor. Segundo ele, a expectativa é focar neste primeiro momento no Rio Grande do Sul.

Através da Ochman Assessoria, Mauro objetiva atuar como um verdadeiro Facilitador Empresarial, estreitando relacionamentos entre pessoas e organizações. Ele promete atender a este segmento com novas ideias e projetos. Contatos com mauro@ochmanassessoria.com.br ou pelo fone (51) 9866.0217

PERFIL

Profissional com domínio das ferramentas de gestão administrativa, financeira, marketing e relações institucionais;

Experiência na área comercial;

Profissional focado em resultados para atingir metas estabelecidas;

Habilidade e experiência em negociações;

Facilidade de relacionamento com clientes internos e externos;

Boa rede de relacionamentos;

Domínio das melhores práticas de atendimento e relacionamento com clientes;

Boa visão estratégica;

Alta capacidade de comunicação e de trabalhos em equipe com base em planejamento; coordenação e controle de metas e objetivos;

Sólidos conhecimentos de Tecnologia da Informação;

Experiência na seleção, avaliação e negociação com fornecedores;

Conhecimento de Ferramentas de Estratégia de Negócios (Business Intelligence)

FORMAÇÃO

MBA – Gestão em Marketing – FVG

MBA – Gestão Estratégica em Tecnologia da Informação – FGV

Bel. Administração de Empresas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Comentários