ABS-RS fecha 2016 formando mais de 100 sommeliers no Estado

A secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS-) fecha 2016 com muitos motivos para brindar. A entidade, que completa dois anos de atuação, foi responsável pela formação de cerca de 80 sommeliers profissionais, sendo 40 graduados no mês de novembro. A terceira turma, com 45 alunos, também já se encaminha para pegar o canudo em abril de 2017. Com isso, serão formados no Rio Grande do Sul 125 novos profissionais.

O grande diferencial do curso, realizado em sete módulos, se deve ao fato de ser realizado dentro de vinícolas, permitindo ao aluno vivenciar o aprendizado repassado pelos especialistas. Nos cursos da segunda turma, os alunos puderam mergulhar no mundo do vinho e conhecer de perto o dia a dia de seis vinícolas gaúchas: Aurora, Miolo, Perini, Don Guerino, Salton e Dal Pizzol. O último módulo foi ministrado no Spa do Vinho. “Esse é um curso único no país que tem essa característica. Por essa razão, atrai pessoas de diversos Estados, pois o aluno tem a possibilidade de vivenciar o que aprendeu no curso e não ficar sentado dentro de uma sala de aula apenas anotando o conteúdo teórico”, observa a presidente da associação, Andreia Gentilini Milan. O sommelier é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente.

Ao longo de 2016, além de cursos profissionalizantes, a entidade também promoveu uma série de atividades para entusiastas da bebida de Baco, como aulas de harmonização com chocolates e peixes, além de cursos básicos sobre o mundo do vinho. Para 2017, a ABS planeja abrir mais duas turmas de sommeliers profissionais e realizar eventos em diversas cidades gaúchas, como Porto Alegre, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

DIRETORIA

Além da presidente Andreia Gentilini Milan, também compõem a diretoria da ABS-RS o vice-presidente Orestes de Andrade Jr., e os diretores Julio César Kunz, Marcelo Vargas, Maurício Roloff, Vinícius Santiago e Marcos Graciani.

Comentários