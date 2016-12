ABS-RS forma sua segunda turma de sommeliers profissionais

A secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) formou a sua segunda turma de sommeliers profissionais. Em recente cerimônia ocorrida na Casa Valduga, em Bento Gonçalves, 40 formandos receberam os diplomas de sommeliers profissionais, com presença de Arthur Azevedo, presidente da ABS-SP e paraninfo da turma.

O curso teve um total de sete módulos, com aulas sendo ministradas dentro de seis vinícolas gaúchas, além do Spa do Vinho. Além disso, o diploma, emitido em parceria com a ABS-SP, contou com a chancela da ASI Association de la Sommellerie Internationale, sendo válido em todo o território nacional. “Ao mesmo tempo em que formamos essa turma, outra está trilhando o mesmo caminho. Praticamente dois anos depois dessa diretoria iniciar o trabalho da associação, logo formaremos a primeira centena de sommeliers do Rio Grande do Sul, Estado que é o principal produtor de vinhos finos do país”, enaltece Andreia Gentilini Milan, presidente da ABS-RS.

O sommelier é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente. A profissão foi regulamentada no Brasil através da Lei 12.467, de 26 de agosto de 2011, reconhecendo a importância desse profissional no setor de alimentos e bebidas.

Parceria

Na solenidade, também ocorreu a assinatura do termo de cooperação com a Porto a Porto e Casa Flora Importadora, representadas pelo gerente regional, Rodrigo Albernaz. A parceria busca colaborar com o trabalho educacional e cultural da ABS.

Comentários