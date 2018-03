Absolvida viúva do atirador de Orlando

Um tribunal do Estado norte-americano da Flórida absolveu a palestina Noor Salman, 31 anos, das acusações de colaboração com marido, o afegão Omar Mateen, morto pela polícia após realizar o atentado a tiros que em 2006 matou 49 pessoas na boate Pulse, em Orlando. Ela havia sido denunciada por acobertamento, obstrução da Justiça e cumplicidade com organização terrorista.

