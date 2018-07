O único acusado no julgamento de um ataque racista ocorrido em 2000 em Düsseldorf, no Oeste da Alemanha, foi absolvido por falta de provas nesta terça-feira (31), 18 anos depois do ocorrido, por um tribunal da cidade alemã. O acusado, o ex-soldado alemão Ralf S., era julgado pela tentativa de assassinato de 12 pessoas e podia ser condenado à prisão perpétua.