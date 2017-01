ABTP quer novos modelos para as hidrovias gaúchas

A Associação Brasileira dos Terminais Portuários – ABTP – enviou ofício ao governador José Ivo Sartori cumprimentando o Chefe do Executivo estadual pelas medidas de ajuste aprovadas pela Assembleia Legislativa – inclusive a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH. Segundo o presidente da entidade, Wilen Manteli, a despeito das dificuldades que enfrentava, a autarquia cumpriu o seu papel. “Não entanto, em face dos preocupantes e atuais desafios econômicos e, ao mesmo tempo, do notório potencial que as hidrovias oferecem para a recuperação econômica do Estado, esse setor está requerendo a adoção de um modelo mais autônomo, autossuficiente e que envolva a participação e o comprometimento da sociedade civil e empresarial gaúchas”. O dirigente também destaca na mensagem que a ABTP está à disposição do governo para sugerir e debater propostas sobre o modelo de exploração das hidrovias e de seus territórios marginais, os quais poderão catalisar empreendimentos produtivos, de logística e de turismo.

