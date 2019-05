Academia Rio-Grandense de Letras (ARL) abre inscrições para concurso literário

As inscrições para a terceira edição do concurso literário da Academia Rio-Grandense de Letras (ARL) abrirão na segunda-feira (3). Os artistas terão até o dia 9 de agosto para se inscrever. Entre as categorias, neste ano, serão premiados Melhor Romance e Melhor Livro de Narrativa Curta (conto ou miniconto). As outras três categorias são: Melhor Livro de Poesia, Melhor Livro de Literatura Infantil e Melhor Tese ou Dissertação sobre Literatura Gaúcha.

O vencedor do prêmio de melhor livro de narrativa ficcional curta (conto ou miniconto) publicado nos anos de 2017 ou 2018, em primeira edição, receberá o Troféu Simões Lopes Neto. E, o de melhor romance, publicado nos anos de 2017 ou 2018, também em primeira edição, ganhará o Troféu Alcides Maya. O objetivo é destacar os autores gaúchos que tenham obra de qualidade no cenário nacional, assim como promover a crítica sobre a literatura gaúcha.

O Troféu Carlos Urbim será dado ao melhor livro de literatura para a infância, independente de gênero, de autor sul-riograndense publicado em 2018, em primeira edição. O melhor livro de poesia publicado no ano de 2018, em primeira edição, receberá o Troféu Alceu Wamosy. E para a melhor tese ou dissertação sobre literatura gaúcha em nível de mestrado ou de doutorado, que tenha como tema a obra de um autor sul-rio-grandense ou um texto literário escrito por autor do estado (que tenha sido defendida nos anos de 2017 e 2018 em qualquer instituição de ensino superior do país), será entregue o Troféu Dyonélio Machado.

A inscrição deve ser realizada pelo autor ou por alguém que o represente, exclusivamente pelos Correios, enviada para a sede da Academia (Rua dos Andradas, 1234, conj. 1002 – CEP 90020-008 – Porto Alegre – RS).

