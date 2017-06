Acadêmicos de Ciências Biológicas da Urcamp participam de aula diferente pelo bioma Pampa

Recentemente, os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Urcamp (Universidade da Região da Campanha) tiveram uma aula diferente. Nas disciplinas de Botânica V e Geologia, a bióloga e professora Anabela de Oliveira Deble, promoveu um turismo educativo, com o intuito de observar o bioma Pampa e ampliar os conhecimentos sobre a região.

Na oportunidade, os alunos visitaram as localidades de Cerro de Palomas, às margens da BR-158, em Santana do Livramento; Parque Eólico do Cerro Chato – Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã; areais do Quaraí; Palmar do Coatepe e Cerro do Jarau.

De acordo com a docente, a atividade teve como finalidade identificar espécies e paisagens significativas de valor ambiental e cultural, além de integrar os alunos e, respectivamente, o reconhecimento da natureza regional. “As regiões escolhidas fazem parte da fisionomia campestre da campanha do sudoeste do Rio Grande do Sul e estão ainda preservadas devido ao valor ambiental”, explicou a docente.

Para a discente Ana Cláudia Caldeira Couto, 44 anos, atividades como esta são de suma importância para a aprendizagem. “Aprendemos na prática e saímos um pouco da sala de aula”, relata.

Comentários