Acampamento Farroupilha começa oficialmente na quinta-feira em Porto Alegre

O Acampamento Farroupilha começa nesta quinta-feira (07) no Parque Harmonia, em Porto Alegre. O evento será realizado até 20 de setembro com o tema “Farroupilhas: Idealistas, Revolucionários e Fazedores de História”. A abertura oficial ocorrerá às 18h, quando a Chama Crioula chegará ao palco principal do parque.

Neste ano, em razão da crise econômica, a prefeitura da Capital não fará aporte de recursos. Embora os festejos sejam abertos oficialmente na quinta-feira, o Acampamento Farroupilha já começou com atividades culturais desde segunda-feira (04), com a realização de atividades da Ciranda Escolar. Para quarta-feira (06), está programado o primeiro dos 11 bailes, a partir das 23h, com os Monarcas, na Casa do Gaúcho.

O encerramento ocorrerá no dia 20 com a extinção da Chama Crioula. A expectativa é de que mais de 1,3 milhão de pessoas participem do evento que celebra a Semana Farroupilha. O acampamento terá a participação de 351 piquetes, que desenvolverão os seus projetos culturais ao longo da programação.

