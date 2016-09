Acampamento Farroupilha recebe 310 mil pessoas no fim de semana

Cerca de 310 mil pessoas estiveram no Acampamento Farroupilha neste fim de semana. Conforme avaliação da Brigada Militar, nessa sexta-feira (16), foram 70 mil visitantes, nesse sábado (17), 100 mil pessoas visitaram o local, e neste domingo (18), outras 140 mil pessoas.

A convergência de pessoas para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho – Estância da Harmonia, na avaliação do coordenador da Tradição e Foclore da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Giovani Tubino, é resultado da qualidade dos espetáculos oferecidos no Palco Central e da diversidade de atividades nos piquetes e em outras áreas do Acampamento, além da temperatura agradável.

Os shows de Os Fagundes, Yangos e Dante Ramón Ledesma ocorreram na noite deste domingo (18), concentrando um público de quase 10 mil pessoas em frente ao Palco Central. Todos os shows no Palco Central têm acesso gratuito. Também não há cobrança de ingresso para entrar no Acampamento Farroupilha. “Não é necessário estar pilchado para visitar o Acampamento”, destaca Tubino.

