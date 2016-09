Acampamento Farroupilha termina com recorde de público

Com o ritual de extinção da Chama Crioula, feito pelo prefeito José Fortunati e o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairoli Callegaro, foram encerrados oficialmente os Festejos Farroupilhas e o Acampamento Farroupilha 2016. O ato aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, 20, no Palco Central do Parque Harmonia. Durante os 18 dias do evento, 1,3 milhão de visitantes foram até o local conferir as atrações. É o maior público já registrado na história do acampamento.

Fortunati comemorou o sucesso desta edição. “O Acampamento Farroupilha tem se qualificado cada vez mais. As atrações nos piquetes, as oficinas do Turismo de Galpão, os shows e o convívio de gaúchos e turistas aqui no parque conquistam cada vez mais pessoas que acabam retornando. É a nossa cultura, nossas tradições, nossos valores que se fortalecem e acabam sendo passados de geração em geração, o que é muito importante em momentos de crise, como o que o Brasil vive, porque aproxima as pessoas e faz com que trabalhemos todos juntos na construção de uma cidade, de um Estado, de um país melhores para todos”, concluiu o prefeito.

A qualificação do evento também foi referenciada pelo presidente do MTG. Nairoli destacou o esforço conjunto de entidades, empresa e poder público para montar uma verdadeira cidade farroupilha dentro da capital. “Nesses 50 anos do Movimento Tradicionalista, temos um compromisso, assinado em carta de princípios, de, mais do que resgatar nossa história, nossos costumes, nossa cultura, trabalhar junto com todos para o desenvolvimento e auxiliar o estado nos seus desafios”, afirmou.

Os shows do Grupo Folclórico Chaleira Preta e de Elton Péricles foram as últimas atrações do Acampamento Farroupilha 2016. Agora, até o dia 30 de setembro, acontece o período de desmonte dos piquetes, para que o parque seja devolvido nas mesmas condições em que foi cedido.

