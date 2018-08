Celular e via não combinam, com possibilidades de graves riscos de atropelamentos, até com vítimas fatais. A mensagem, que vale para pedestres e também para condutores, foi reforçada na tarde desta segunda-feira (13), em ação educativa da EPTC. Na atividade foram realizadas abordagens e distribuição de material informativo com dicas sobre um trânsito menos violento.

Deixe seu comentário: