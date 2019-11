Porto Alegre Ação alusiva ao Dia de Luta contra a Aids

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Serviços estarão disponíveis no terminal de ônibus da Antônio de Carvalho Foto: Robson da Silveira/PMPA Serviços estarão disponíveis no terminal de ônibus da Antônio de Carvalho (Foto: Robson da Silveira/PMPA) Foto: Robson da Silveira/PMPA

Testes de HIV, sífilis e hepatites B e C, com orientações quanto à importância da prevenção, detecção e tratamento a infecções sexualmente transmissíveis, estarão disponíveis nesta sexta-feira (29) no terminal de ônibus da avenida Antônio de Carvalho, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre. Motivada pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro, a ação ocorre das 14h às 20h, promovida pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

A data foi instituída há 30 anos pela assembleia-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da Saúde). No local, profissionais atenderão no ônibus do projeto Fique Sabendo. Pessoas diagnosticadas reagentes a alguma infecção sexualmente transmissível receberão orientações e acesso à tratamento. Em casos de sífilis, será aplicada a primeira dose de penicilina.

Com relação ao vírus HIV, Porto Alegre oferece tratamento a pessoas diagnosticadas desde 2014, e não apenas em casos de Aids. “O objetivo é diminuir o número de casos da doença e, consequentemente, a mortalidade, mas para isso é necessário também a adesão ao tratamento, reduzindo a carga viral e a transmissibilidade do vírus”, explicou a assessora técnica da área de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/Aids da SMS, Adriane Friedrich.

SERVIÇO:

Dia Mundial de Luta Contra a Aids

Dia 29, sexta-feira

Terminal de ônibus da Antônio de Carvalho, das 14h às 20h

Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, orientações quanto à importância da prevenção, detecção e tratamento a infecções sexualmente transmissíveis

