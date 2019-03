Ação apreende 35 mil maços de cigarros em Porto Alegre

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (22), uma ação a fim de coibir a venda de cigarros falsificados e apreender armas de fogo em Porto Alegre.

Na ação, policiais civis em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, no bairro Costa e Silva, apreenderam 71 caixas de cigarros de origem duvidosa, cada uma com 50 pacotes. Ao todo, 3.500 pacotes ou 35.000 maços de cigarros foram confiscados. No mesmo local, a Polícia apreendeu uma pistola em situação irregular.

Segundo o Delegado Joel Wagner, um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante, por crime contra as relações de consumo e por posse irregular de arma de fogo.

