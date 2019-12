Porto Alegre Ação celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Uma ação alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos será realizada nesta sexta-feira (13). Entre as 10h e 15h, representantes das Coordenadorias da Diretoria-Geral de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte estarão na esquina democrática para divulgar as ações realizadas pelas unidades da mulher, juventude, povos indígenas, idosos, igualdade racial e diversidade sexual e de gênero.

Equipe do Sine também participará do evento para prestar serviços de orientação aos trabalhadores, esclarecendo dúvidas referentes ao mercado de trabalho e a documentações necessárias para os atendimentos na unidade.

Também o Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul estará no local para atender a população, com a confecção de segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito gratuitamente. A programação cultural ficará por conta do coral da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social.

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Comemorada em 10 de dezembro, a data faz alusão ao ano de 1948, quando a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O objetivo era formar uma base para os direitos humanos em todo o mundo e representou uma mudança significativa de direção a partir de eventos como a Segunda Guerra Mundial e o colonialismo que imperava na época. Em 2019, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 71 anos.

