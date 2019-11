Nessa terça-feira, uma operação da Guarda Municipal com a Brigada Militar e prefeitura de Porto Alegre fiscalizou estabelecimentos da rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico, a fim de combater o furto, roubo e receptação de telefones celulares. Uma loja de assistência técnica foi fechada por irregularidades no alvará de funcionamento e na identificação de procedência dos produtos.