Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil prende cinco suspeitos de tráfico de drogas no Sul do Estado

Cinco pessoas foram presas durante a Operação Luz Azul, da BM (Brigada Militar) em conjunto com PC (Polícia Civil), em Canguçu, no Sul do Rio Grande do Sul, nesse sábado (17). Todos são suspeitos de tráfico de drogas.

A ação foi realizada em duas boates na BR-392. Foram apreendidas petecas de cocaína prontas para serem comercializadas e dinheiro nos estabelecimentos.

Comentários