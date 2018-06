A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para determinar o prosseguimento da ação penal contra o nadador norte-americano Ryan Lochte por falsa comunicação de crime. Na Olimpíada de 2016, ele afirmou ter sido vítima de um assalto que não havia ocorrido.

