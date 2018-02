Fiicou para o início da tarde desta terça-feira o protocolo, na Justiça Federal, de uma ação popular em nome do PSOL estadual e do Sindimetrô questionando o aumento de 94% na passagem do Trensurb, que liga Porto Alegre a municípios da região Metropolitana e Vale do Sinos. Com o reajuste da tarifa, a passagem passou de R$ 1,70 para R$ 3,30 no último sábado.

