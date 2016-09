Ação contra os impostos distribui comida típica gaúcha gratuitamente

Seja na pilcha do gaúcho, na erva mate ou até na carne e no arroz do carreteiro (mesmo com subsídios), os impostos prejudicam empreendedores e o consumidor final. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revela que o Brasil é o país com maior carga tributária da América Latina. Pensando em alertar a sociedade para essa política nociva ao desenvolvimento, o SESCON-RS promove no Acampamento Farroupilha o 1º Carreteiro Tributário SESCON-RS. Trezentas porções do prato típico gaúcho serão distribuídas gratuitamente para os frequentadores do Parque, no próximo dia 19 de setembro, a partir das 19h30.

De acordo com o Presidente do SESCON-RS, a escolha pela ação visa alertar que gaúchos e brasileiros em geral estão pagando um preço alto por serviços de baixa qualidade. “Se pegarmos como base apenas o impostômetro divulgado pela Fecomércio-RS, o nosso Estado já pagou, apenas em 2016, cerca de 25 bilhões em tributos. Quanto disso foi revertido em segurança, saúde e educação?”, questiona Diogo Chamun. Segundo ele, a oferta do carreteiro simboliza duas matérias primas que fazem a economia do RS girar (arroz e carne), mas que também não são imunes ao apetite do Governo. “Carne e arroz tem subsídios, mas nem assim conseguimos aliviar o bolso de todos os trabalhadores, sejam eles empresários ou profissionais”, lamenta.

O Maior da América Latina

O Brasil tem um título que muito país não gostaria de ostentar. De cada três reais que nossa economia produz, um vai para impostos. Pesquisa da OCDE apontou que o país reina absoluto com 33,4% de carga tributária, mais de dez pontos percentuais acima da média de todos os demais países (21,7%). “Ter uma alta carga tributária é algo preocupante. Mas além dela, saber que não há investimentos em políticas básicas de desenvolvimento é assustador! E isso vem ocorrendo ao longo das décadas e dos governos. É hora de dar um basta nisso”, enfatiza Diogo Chamun.

A primeira edição do Carreteiro Tributário SESCON-RS ocorre junto ao Piquete Rancho e Tradição, da Moresco Contabilidade, empresa associada ao sindicato patronal. Mais informações pelo fone (51) 3343-2090 ou pelo mail sesconrs@sesconrs.com.br .

