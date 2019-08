A Polícia Civil descobriu e fechou um laboratório de ecstasy em Gravataí, nesta quarta-feira (14). Cerca de 2 mil comprimidos de droga sintética foram apreendidos. A fábrica estava instalada na zona rural do município. Também foram encontrados no local mais de dois quilos de insumos, incluindo corantes, prensas, moldes e formas com figuras diversas para a estampa do ecstasy. O material apreendido foi avaliado em mais de R$200 mil.

Na ação, um traficante foi preso em flagrante.

