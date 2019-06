Ação da Secretaria do Esporte leva crianças da Vila Cruzeiro para assistir Argentina e Catar na Arena do Grêmio

Um final de semana de muita emoção fora e dentro de campo com a classificação da Seleção Brasileira para as quartas de final da Copa América, invasão de argentinos em Porto Alegre e o dois gols da Argentina na partida contra o Catar na Arena do Grêmio.

Na arquibancada do estádio na capital, outra emoção: 40 crianças de projeto esportivo de futebol da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, foram contempladas com ingressos sociais. A ação foi possível por meio de parceria entre a Secretaria do Esporte e Lazer e a Conmebol, organizadora da competição, que cedeu os ingressos. Entre os contemplados, muitos estavam pela primeira vez em um estádio.

O projeto na Vila Cruzeiro, da Associação Desportiva e Cultural Brazil Football Club, que atende crianças de 7 a 17 anos, é coordenado por três ex-jogadores de futebol: Diogo Rincón, Jeferson Fernandes e Chiquinho.

Além dos treinos, a associação proporciona para as crianças treinamento físico e psicológico. O coordenador do projeto, Jeferson Franco, destacou a importância da ação. “Estamos muito agradecidos por essa oportunidade. É isso que queremos oportunizar para essas crianças. Alguns se destacam e viram profissionais, mas o mais importante é dar melhores condições para a vida eles.”

Para completar a alegria das crianças, o Guri de Uruguaiana também recepcionou a gurizada juntamente com o secretário do Esporte e Lazer, João Derly, na esplanada da Arena, antes do jogo na tarde deste domingo (23). “Estou muito satisfeito com o resultado dentro e fora do campo. Ver a alegria dessas crianças nos anima para realizarmos mais ações. Esporte e solidariedade são a marca desta Copa América”, disse.

No total, 5 mil crianças tiveram a oportunidade de assistir aos jogos da Copa América na Arena do Grêmio por meio da parceria. Foram contemplados alunos de escolas estaduais e municipais e entidades com projetos esportivos, além de refugiados venezuelanos.

Deixe seu comentário: