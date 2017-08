A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (31) a Operação Campo Seguro no combate aos crimes de furto abigeato. Foram cumpridas 10 ordens judiciais em quatro cidades do Rio Grande do Sul. Na ação, quatro pessoas foram presas, cerca de 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidos e quatro bovinos foram recuperados.