Ação de Dia dos Pais do Shopping João Pessoa oferece passeio no Barco Cisne Branco

A ação desenvolvida nos meios digitais estará presenteando o vencedor com 4 ingressos para um passeio de duas horas no Barco Cisne Branco no Dia dos Pais, além de um voucher no valor de R$300 para consumo no barco. A atração musical do Espaço Cultural Flutuante será o músico e instrumentista Pedro Tagliani, com carreira no Brasil e no exterior.

Para participar, basta acessar o site https://www.navegandocomseupai.com/ e responder à pergunta: “Qual o melhor conselho que um pai pode dar ao filho que está prestes a navegar pela vida?” O vencedor será quem der a melhor resposta.

Podem concorrer pessoas de qualquer idade, residentes em Porto Alegre e Região Metropolitana. Não será válida a participação de perfis empresariais ou de marcas. O prazo para responder à pergunta é até as 17h desta sexta-feira (10/08), com o resultado sendo divulgado até as 18h, através de publicações no Instagram e no Facebook do Shopping João Pessoa.

O vencedor deverá entrar em contato imediatamente após a divulgação, pelo Facebook ou Instagram do Shopping João Pessoa. A entrega da premiação será feita no stand do Barco Cisne Branco, localizado 3º pavimento do estabelecimento, até as 20h deste sábado (11/08).

