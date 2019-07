Uma ação de vistoria, para a garantia da segurança e ordem pública do bairro Cidade Baixa, notificou dois bares do local. Equipes da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Brigada Militar e Corpo de Bombeiros encontraram irregularidades nos estabelecimentos localizados nas ruas Sarmento Leite e José do Patrocínio.

Os donos dos locais receberam uma comunicação formal dos bombeiros a respeito das adequações necessárias, correndo o risco de multa e fechamento.

