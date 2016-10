Ação em shopping centers orienta crianças sobre uso correto e seguro de escadas rolantes e elevadores

Ir ao shopping é sinônimo de diversão para as crianças e dentre os “brinquedos” preferidos da garotada estão andar de escada rolante e de elevador. Sim, no universo lúdico dos pequenos, esses equipamentos acabam ganhando outra função, além de servir de transporte para a mobilidade dentro do shopping. A escada rolante vira uma montanha-russa, onde o sobe e desce não tem fim, e os elevadores são foguetes espaciais onde podem se esconder dos amigos, apertar vários botões e depois sair correndo para mais uma diversão.

A fantasia, porém, cria situações que podem colocar a segurança dos pequenos em risco, principalmente quando o adulto não está por perto para zelar por eles. Basta alguns minutos em frente ao elevador ou às escadas rolantes de um shopping center para perceber várias atitudes incorretas. As mais comuns são de crianças subindo e descendo as escadas rolantes sozinhas sem os pais por perto, e da garotada “brincando” de subir e descer a escada no sentido contrário. Sentar nos degraus ou deslizar sobre o corrimão das escadas; segurar a porta do elevador ou pular dentro do equipamento; e andar com o carrinho de bebê nas escadas rolantes também são atitudes corriqueiras que devem ser evitadas.

Para orientar as crianças e conscientizar os pais sobre como usar de forma correta e segura os elevadores, as escadas rolantes e as esteiras rolantes, acontece no dia 08 de outubro a Ação Faça a Coisa Certa. Em sua 9ª edição, a inciativa é da thyssenkrupp Elevadores, uma das maiores fabricantes de tecnologias de elevação e mobilidade urbana do Brasil, e já faz parte do calendário de eventos da semana do Dia das Crianças de vários shopping centers do país.

Realizada em parceria com shopping centers de todo o país, este ano a ação contará com a participação de 31 shoppings, totalizando 23 cidades de 14 Estados participantes. Nos últimos quatro anos, a ação sensibilizou mais de 125 mil crianças.

Em Porto Alegre (RS), a Faça a Coisa Certa acontecerá em dois shoppings: BarraShoppingSul e Rua da Praia Shopping.

“A segurança e a prevenção de acidentes estão em nossa base de atuação como prestadora de serviço de manutenção em elevadores e é esta mesma filosofia que queremos levar aos pais e às crianças, por meio da ação Faça a Coisa Certa. Escolhemos as crianças como nosso principal público-alvo porque acreditamos no poder da transformação por meio da educação. Além disso, sabemos que as crianças são multiplicadores e levarão adiante as informações sobre atitudes seguras”, afirma Paulo Manfroi, Vice-presidente de Serviços da área de negócios Elevator Technology da thyssenkrupp para o Brasil.

Em algumas cidades brasileiras, as crianças menores de 10 anos só devem usar o elevador se estiverem acompanhadas de um adulto, por determinação de leis municipais. No caso das escadas e esteiras rolantes, a Norma Brasileira (NBR NM 195/1999), determina o uso de avisos de alerta sobre situações de perigo nos locais onde os equipamentos estão instalados para chamar a atenção da população. Adesivos fixados junto às escadas rolantes também são usados para indicar as situações que são proibidas por Norma, como transportar o bebê no carrinho na escada rolante.

