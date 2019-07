Polícia prende traficante considerado o mais antigo de Bagé

Um homem de 75 anos foi preso pela Polícia Civil de Bagé, por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (22). O idoso foi identificado como o traficante mais antigo do município, no sul do estado. Junto a ele. foram apreendidas 200g gramas de cocaína. Conforme os policiais a quantia é suficiente para produzir 400 porções para consumo, com valor de mercado estimado em 20 mil reais.

A ação de captura contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal de Rio Grande, da Brigada Militar de Bagé e da Polícia Civil de Pelotas. Segundo o delegado Cristiano Ritta, a investigação começou há cerca de quatro meses, quando a equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada (Draco) de Bagé recebeu informações sobre as atividades do indivíduo. Os investigadores descobriram, então, que o homem fazia viagens para a Região Metropolitana para negociar entorpecentes e revendia apenas para traficantes de sua confiança, a fim de manter seu anonimato.

A prisão

Na manhã desta segunda-feira (22) os policiais acompanhavam a movimentação do traficante, enquanto ele iniciava deslocamento para Pelotas. Devido a informações de que o indivíduo fornecia drogas para outra pessoa em Santa Vitória do Palmar, os policiais contataram a PRF de Rio Grande, para montar uma barreira na BR-471, próximo ao trevo que liga Rio Grande a Santa Vitória do Palmar. A Draco de Pelotas acompanhou o veículo, ao longo da cidade, para impedir que ele desviasse a barreira policial. Quando o suspeito chegou no posto da PRF, o veículo foi abordado e revistado. Os policiais encontraram a droga em um compartimento projetado para esconder os produtos.

