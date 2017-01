Acertado encontro esclarecedor entre AGV e Procon sobre Medida Provisória 764

Para oferecer segurança jurídica na aplicação da Medida Provisória 764, de 26 de dezembro, do Governo Federal que instituiu o preço diferenciado para compras feitas com dinheiro, cheque e cartão de crédito, a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV) se reunirá e buscará informações com o ProconRS. Uma reunião entre o presidente da entidade Vilson Noer, e a diretora do ProconRS Flavia do Canto Pereira, está marcada para o dia 05 de janeiro quando serão avaliadas as consequências da medida.

Noer lembra que o resultado desse encontro será enviado para as mais de 27 mil empresas associadas nos 130 municípios onde a AGV está presente através de suas associadas CDLs, Sindilojas e ACIs.

