Acervo do Arquivo Histórico ilustra interior de contêineres da Bienal do Mercosul inaugurados na Feira do Livro

O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, sob a direção de Dilmar Portela, apresenta seis imagens de acervo na parte interna dos contêineres da Bienal do Mercosul, inaugurados na última quarta-feira (08), durante a 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, em frente ao Santander Cultural. Esta ação busca uma integração da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer com esses dois significativos eventos que acontecem na Capital gaúcha.

A divulgação dessas fotografias pretende contribuir para o conhecimento e a discussão sobre a formação do estado. São os negros, açorianos, os índios e os europeus, desde a concessão dos primeiros lotes de terras, dos aldeamentos indígenas e das lutas dos negros para sobreviver á escravidão e aos primeiros anos de liberdade.

Os originais estão sob a guarda do AHRS e também podem ser vistos em novembro na exposição Mês a Mês na História – populações formadoras do Rio Grande – imagens e documentos, no primeiro andar do Memorial do RS, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital gaúcha.

O Triângulo do Atlântico é o tema da 11ª Bienal do Mercosul, que acontece de 6 de abril a 4 de junho de 2018, com obras de artistas dos três continentes: África, Europa e América – constituidores de nossas origens. A temática faz alusão às origens do povo gaúcho, resultado da mistura de raças, credos e culturas desses povos formadores.

Os contêineres da Bienal do Mercosul, na Praça da Alfândega, fazem a ligação poética do evento com a Feira do Livro, em uma parceria entre a Fundação e a Câmara Rio-Grandense do Livro. As estruturas tem a função de oferecer informações à população sobre a realização da Bienal em Porto Alegre.

Engenho para a produção de aguardente, movido por força d’água, em Kronenthal, atual município de Vale Real Toldos das Águas Santas, em Passo Fundo, em 13 de janeiro de 1930.

