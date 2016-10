Acessibilidade e inclusão têm enfoque especial na Feira do Livro de Porto Alegre

O que está sendo feito para promover a vida independente e inclusão de pessoas com deficiência será o tema do Colóquio de Inclusão a partir das 18h desta segunda-feira (31/10) na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. O encontro, intitulado “Tecnologia Assistiva e Acessibilidade”, conta com palestra da fisioterapeuta Rita Bersch e da pedagoga Mara Sartoretto em espaço junto à Estação da Acessibilidade, no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul – (Rua Sete de Setembro, 1.020).

Tecnologia Assistiva – TA é um novo termo para definir todos os recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Colóquios de Inclusão é o nome de uma série de palestras e atividades elaboradas pelo Comitê de Voluntários pela Acessibilidade da Feira do Livro. Surgido em 2014, o comitê reúne entidades, empresas e profissionais que colaboram com a Comissão Organizadora da Feira do Livro de Porto Alegre, contribuindo desde a etapa de elaboração do projeto arquitetônico do evento com a intenção de reduzir as barreiras físicas e de comunicação que dificultam o acesso das pessoas com deficiência à Feira do Livro de Porto Alegre.

A 62ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorre de 28 de outubro a 15 de novembro e é uma realização da Câmara Rio-Grandense do Livro em parceria com Ministério da Cultura e

Secretaria de Estado da Cultura. Patrocinadores máster: Braskem, Celulose Riograndense, Grupo Zaffari e BNDES. Patrocínio da Área Infantil e Juvenil: Petrobras. Banco Oficial da Feira: Banrisul, Seja Vero. Apoio Especial: Prefeitura de Porto Alegre. Financiamento: Pró-cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

