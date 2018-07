A fim de dar continuidade às obras no entroncamento da BR-392 com a avenida Viscondessa da Graça, a unidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Pelotas interrompe a entrada de veículos por esta intersecção. O bloqueio ocorre no sentido rodovia-cidade, até o próximo domingo.

