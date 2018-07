Usuários da BR-392 que utilizam a avenida Viscondessa da Graça para acessar Pelotas devem encontrar o entroncamento bloqueado, no sentido rodovia-cidade até quinta-feira. Segundo a unidade local do Dnit, a medida é necessária para execução da primeira camada de asfalto de parte do trecho da duplicação do Contorno de Pelotas.

