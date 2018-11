Ainda em 2018 o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) deve entregar à comunidade de Porto Vera Cruz a pavimentação da ERS-575, que dá acesso ao município. Localizada no extremo Noroeste do Rio Grande do Sul, a obra está praticamente concluída. Ao todo, serão investidos mais de R$ 14,3 milhões em 16,4 quilômetros de estrada.

Deixe seu comentário: