“Acham que sou insano”, diz João Amoêdo sobre o seu patrimônio de 425 milhões de reais

Em vídeo que circula pelas redes sociais, o engenheiro e administrador de empresas João Amoêdo, aposta do partido Novo à Presidência da República, fala sobre o alto valor de seu patrimônio declarado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral): R$ 425.066.485,46. Nas imagens, gravadas na última segunda-feira (13), durante uma agenda pública do candidato em Cascavel, no Paraná, ele disse que trilha o caminho oposto de outros políticos.

“O que a gente tem acompanhado aí são aquelas pessoas que entraram para a política, e da política saíram ricos. Eu estou fazendo o movimento contrário.Comecei do zero como trainee num banco, me dediquei, batalhei bastante e com muita resistência e resiliência eu construí esse patrimônio. Em determinado momento achei que deveria devolver um pouco para a sociedade brasileira”, afirmou o candidato do Novo.

Segundo Amoêdo, o que não faltam são pessoas questionando a sanidade dele pelo fato de estar se expondo, quando poderia viver bem e fora do País.

“O que eu até venho sendo questionado por vários comentários que eu vi hoje nas redes sociais é se eu não sou uma pessoa insana, porque eu podendo morar fora do Brasil, podendo aproveitar a vida bem, estou aqui me expondo, me dedicando a fazer algo pelo Brasil. Eu acho que só tem coisas positivas para serem usadas, né?”.

Ele ressaltou o fato de o partido ser o único a não usar o fundo partidário, e espera ser um exemplo para outros empreendedores. O engenheiro, no entanto, reconheceu que é normal ficar preocupado com a exposição, principalmente pela falta de segurança.

“Eu espero que isso seja um exemplo para outros empreendedores entrarem na vida pública. Agora é claro, é uma exposição que não é boa, pois a gente mora num país que tem pouca segurança, então quem tem filho, quem tem família, sempre fica preocupado nesse sentido”, disse.

Amoêdo trabalhou por três décadas no setor financeiro, e afirma em sua declaração que tem R$ 217 milhões aplicados em renda fixa e R$ 120 milhões em participações de empresas. Outros R$ 44 milhões estão em um fundo de investimentos. O candidato declarou ainda ser dono de seis apartamentos, quatro salas, dois terrenos e uma casa. Ele tem também cinco veículos e um barco.

