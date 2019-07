Acidente causa morte de criança de quatro anos na BR-290, em Butiá

Na tarde deste sábado (13), um acidente de trânsito causou a morte de uma criança na BR-290, em Butiá, Região Carbonífera. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro com placas de Porto Alegre seguia no sentido Interior – Capital quando, ao tentar ultrapassar em local proibido, colidiu de frente com outro veículo, também com placas de Porto Alegre, que seguia no sentido contrário.

Uma criança de quatro anos, ocupante do carro atingido, morreu no local. Outro passageiro ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital. Além deles, mais três pessoas ficaram feridas.

