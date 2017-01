Acidente com ambulÃ¢ncia deixa trÃªs mortos e um ferido em SÃ£o Paulo

Três pessoas morreram em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia Assis Chateaubriand, próximo ao município de Olímpia (SP). Além das três mortes, uma pessoa ficou ferida.

A lateral esquerda da ambulância ficou toda destruída. Ela pertence à prefeitura de Fernandópolis (SP), e tinha saído da cidade para levar uma paciente até Barretos (SP).

Maria Rosa Rapaci Passetti, de 65 anos, estava acompanhada do marido, Aparecido Francelino Passetti, de 69. O motorista da ambulância era Leonildo Sebastião de Jesus de 51 anos. Os três morreram na hora.

O trecho onde aconteceu o acidente é de pista simples. O motorista da caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu a ambulância. Para os policiais, ele contou que teve um problema mecânico com o veículo.

Com o impacto da batida, a caminhonete ficou com a frente destruída e foi parar no acostamento do sentido contrário. O motorista de 22 anos foi socorrido e levado para a UPA de Olímpia com ferimentos leves. Somente depois que a perícia foi feita na ambulância, os bombeiros retiraram os corpos das vítimas.

A prefeitura de Fernandópolis decretou luto oficial de três dias por causa das mortes e disse que está dando apoio às famílias das vítimas. O motorista da caminhonete não teve nenhuma fratura, mas ainda vai passar por exames na UPA de Olímpia. (AG)

Comentários