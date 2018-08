Acidente com caminhão que transportava gado mata animais em frente à Arena do Grêmio, em Porto Alegre

A carroceria de um caminhão que transportava gado caiu da alça de acesso ao viaduto da BR-448, em frente à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no fim da noite de terça-feira (07). Cerca de 20 animais morreram e diversos ficaram feridos e presos às ferragens, de acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O caminhão, que carregava aproximadamente cem bois, havia saído de Santa Vitória do Palmar com destino ao interior de São Paulo. O motorista não conseguiu fazer a curva, e a carroceria despencou na Freeway de uma altura de dez metros.

O condutor não ficou ferido. Os animais machucados foram resgatados por integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Brigada Militar.

Deixe seu comentário: