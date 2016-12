Acidente com carreta e 20 carros fecha rodovia em Belo Horizonte

Um grave acidente envolveu uma carreta e vários carros na tarde desta sexta-feira (16) na BR-356, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Militar, uma carreta desgovernada teria provocado o engavetamento.

Mais de 20 veículos teriam se envolvido no acidente. Há pessoas presas às ferragens. O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, está no local. Por volta das 15h40min, ainda não havia informações sobre vítimas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, cerca de 20 veículos se envolveram na colisão.

Às 15h47min, o trânsito estava interrompido na BR-356, entre a BR-040 e o BH Shopping. Nestas últimas semanas, o trânsito no entorno do BH Shopping, um dos maiores de Belo Horizonte, tem ficado mais intenso do que o habitual por causa das compras de natal. (AG)

Comentários